Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 15:08
Atamada şerh düşülmesi

Sivil çalışırken soruşturma geçirip resmiyle ataması çıkıp artık sivile geçemeyen var mı üzerine şerh düşüyorlarmis ataması olumsuz oluyor diye. Böyle Bi durum başına gelen var mı şerh in kaldırılması için nereye ne yazı yazmamız lazim?


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
19 Temmuz 2024 15:10

Adıyamana ugraman lazim :)


Masha34
Aday Memur
19 Temmuz 2024 15:11
Gelirim çok uzak sayilmam
Mazikalbimdeyaradir, 1 saat önce

Adıyamana ugraman lazim :)


Ragıp Gelibolu
Memur
19 Temmuz 2024 15:16

Kim ola ki böyle bir şerh düşe?

Oysa meslek hayatı boyunca sivil çalışma konusunda anlaşılarak imza atılmıştı!


Masha34
Aday Memur
19 Temmuz 2024 15:32
Resmi çalışma olarak da imza atılmadı sorun resmi sivil deil başka bisi
Ragıp Gelibolu, 55 dk. önce

Kim ola ki böyle bir şerh düşe?

Oysa meslek hayatı boyunca sivil çalışma konusunda anlaşılarak imza atılmıştı!


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
19 Temmuz 2024 15:33

Menzil diye ilcesi var oraya git anlat derdini çözümünü bulurlar

Masha34, 1 saat önce
Gelirim çok uzak sayilmam

saulgoodmannn
Aday Memur
19 Temmuz 2024 15:37

Şerh düşüldüğünü nasıl öğrendiniz


Masha34
Aday Memur
19 Temmuz 2024 16:10
Tayin için farklı birime yazı yazılmasına rağmen Red gelince sürekli
saulgoodmannn, 34 dk. önce

Şerh düşüldüğünü nasıl öğrendiniz

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?Hamyo soruşturmasıBoşanma sonrası tayinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis olmadan önce psikiyatri muayenesiCeza verme zaman aşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar

Sözlük

pes etmek yok 2 en çok güldüğüm cümleler 2 oda kokusu 1 severek ayrılanlar 1 gitmek 1 televizyon izleyerek uyuyakalmak 3 şu an çalan şarkı 1 eden bulur 1 ali rıza bey 1 KIZ İSTEME 1

Son Haberler

Kalp krizinden vefat eden emniyet müdür yardımcısı için tören düzenlendiBakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz geriliyorBakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdiIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiCHP, iki kanundaki bazı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurdu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?