Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 15:11
Edirne geçici görevi

Pbs ben kısmına edirne geçici görev başvuru modulü açılmış, ayrıntılı bilgisi olan var mıdır


swat3410
Editor
19 Temmuz 2024 15:28

Bu konuda aklındaki soruların cevap bulabileceği başlık daha önce açılmıştı.

https://forum.memurlar.net/konu/2566910/edirne-gecici-gorevi-hakkinda.html

Tekrar eden başlık olması nedeniyle bilgi sahibi olduktan sonra başlık yazışmaya kapatılacaktır.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaş farkları ne zaman yatar?Hamyo soruşturmasıBoşanma sonrası tayinEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolis olmadan önce psikiyatri muayenesiCeza verme zaman aşımı27 Aralık'ta açığa alınan memurlar

Sözlük

fahrettin koca 1 KIZ İSTEME 1 mutluluk 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 şu an çalan şarkı 1 akşam yemeğinde kısır yemek 1 gitmek 1 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 pes etmek yok 2 Kötü insanlara iyi davranmak 2

Son Haberler

Kalp krizinden vefat eden emniyet müdür yardımcısı için tören düzenlendiBakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz geriliyorBakan Kurum, iki bakan yardımcısını deprem bölgesinde görevlendirdiIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiCHP, iki kanundaki bazı hükümlerin iptali için AYM'ye başvurdu

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?