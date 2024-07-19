boş kadroya farklı unvanda atanmak mümkün mü

Arkadaşlar merhaba EGM de hizmetli kadrosunda Memurum bu sene itibari ile hukuk fakültesinden mezun oldum avukat ruhsatnamemi almam ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na ve EGM ye ( avukat, şehir plancısı,uzman yardımcısı, müsavir kadrolarına) Türkiye'nin herhangi bir yerinde boş kadroya atanmayı talep etsem değerlendirmeye alınır mı? uygulamada benzeri bir şey ile karşılaşan var mı ?

Arkadaşlar merhaba EGM de hizmetli kadrosunda Memurum bu sene itibari ile hukuk fakültesinden mezun oldum avukat ruhsatnamemi almam ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na ve EGM ye ( avukat, şehir plancısı,uzman yardımcısı, müsavir kadrolarına) Türkiye'nin herhangi bir yerinde boş kadroya atanmayı talep etsem değerlendirmeye alınır mı? uygulamada benzeri bir şey ile karşılaşan var mı ?