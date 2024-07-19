Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 16:00
Görevde yükselme yada unvan değişikliği

Arkadaşlar merhaba EGM de hizmetli kadrosunda Memurum bu sene itibari ile hukuk fakültesinden mezun oldum avukat ruhsatnamemi almam ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na ve EGM ye ( avukat, şehir plancısı,uzman yardımcısı, müsavir kadrolarına) Türkiye'nin herhangi bir yerinde boş kadroya atanmayı talep etsem değerlendirmeye alınır mı? uygulamada benzeri bir şey ile karşılaşan var mı ?

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