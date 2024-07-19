KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 16:08
Bu nasıl komisyon ve bunlar nasıl uzman!

ÖSYM'nin belgeselini izledim ve ÖSYM başkanı havuzdan seçilen bir sorunun 3 farklı uzman tarafından defalarca kez çözülüp soruda bir hata veya anlamsızlık var mı diye kontrol edildiğini söyledi.Simdi ben haklı olarak soruyorum:Tam 3 tane tarih uzmanından biride çıkıp demedi mi misakı millide böyle bir şey yok diye.Hadi biri ikisi fark etmedi üçüde mi fark etmedi bunu.

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