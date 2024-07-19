Memuriyete askerlik engeli

Merhabalar,

KPSS 2024/1 ile SGK Başkanlığı İcra Memurluğu yazdım fakat 7315 diye özel bir kod var. (Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru) Burada 1 madde de 30 yaşını doldurmamış olmak diğer bir madde de ise askerlik ile ilişiği bulunmamak şartları yer alıyor. Yaş özel şartını anlıyorum ama askerlik maddesi 657 DMK ile çelişmemekte midir ? (657'ye göre asker kaçakları hariç askerlikle ilgili diğer bütün durumların atamaya engel olmadığı yazmakta, 657 DMK Madde 48/6)

Kadrolu/sözleşmeli pozisyonlara yerleşme de askerlik engeli diye bir şey kalmadı diye duymuştum. Askerlik maddesi geçerli olabilir mi sizce veya eğer ÖSYM tarafından yerleştirme gerçekleşip idarenin ilgili kadroya askerlik maddesi nedeniyle atama gerçekleştirmemesi durumunda idare mahkemesine dava açılması durumunda kazanma olasılığı nedir ?