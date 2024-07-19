KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 16:12
Memuriyete askerlik engeli

Merhabalar,

KPSS 2024/1 ile SGK Başkanlığı İcra Memurluğu yazdım fakat 7315 diye özel bir kod var. (Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru) Burada 1 madde de 30 yaşını doldurmamış olmak diğer bir madde de ise askerlik ile ilişiği bulunmamak şartları yer alıyor. Yaş özel şartını anlıyorum ama askerlik maddesi 657 DMK ile çelişmemekte midir ? (657'ye göre asker kaçakları hariç askerlikle ilgili diğer bütün durumların atamaya engel olmadığı yazmakta, 657 DMK Madde 48/6)

Kadrolu/sözleşmeli pozisyonlara yerleşme de askerlik engeli diye bir şey kalmadı diye duymuştum. Askerlik maddesi geçerli olabilir mi sizce veya eğer ÖSYM tarafından yerleştirme gerçekleşip idarenin ilgili kadroya askerlik maddesi nedeniyle atama gerçekleştirmemesi durumunda idare mahkemesine dava açılması durumunda kazanma olasılığı nedir ?


Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 16:17

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=14204&MevzuatTe


Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 16:18

Yönetmelik:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İCRA MEMURLARI YÖNETMELİĞİ (mevzuat.gov.tr)


lolenti
Aday Memur
19 Temmuz 2024 16:27

Askeri gidip gelmiş olmak anlamına gelmiyor o. Kaçak veya bakaya kalmamış olmak yeterli.


Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 16:39

Evet, askerlik ile ilişiği bulunmamak şartına baktım dediğiniz gibi fakat benim askerlik sınıflandırmam yapılmış durumda bedelli askerlik için 17.10.2023 de teslim olacağım. Sınıflandırılması yapılmış olanlar için herhangi bir madde bulamadım ama eğer dediğiniz gibiyse kaçak veya bakaya değilim bir engel oluşturmaması gerekiyor. Teşekkür ederim cevabınız için.

lolenti, 1 saat önce

Askeri gidip gelmiş olmak anlamına gelmiyor o. Kaçak veya bakaya kalmamış olmak yeterli.


kreatin
Memur
19 Temmuz 2024 17:12
sanırım askerdeyken kuruma dilekçe gönderiliyordu kurumla iletişime geçmek gerek
Deniz Eyüp, 1 saat önce

Evet, askerlik ile ilişiği bulunmamak şartına baktım dediğiniz gibi fakat benim askerlik sınıflandırmam yapılmış durumda bedelli askerlik için 17.10.2023 de teslim olacağım. Sınıflandırılması yapılmış olanlar için herhangi bir madde bulamadım ama eğer dediğiniz gibiyse kaçak veya bakaya değilim bir engel oluşturmaması gerekiyor. Teşekkür ederim cevabınız için.


lolenti
Aday Memur
19 Temmuz 2024 17:15

benim işim olmamıştı yedeklerdeydim o yüzden askerliğe başvurdum sizin gibi yerim zamanım belliydi yedeklerden çağırıldığım daha sonra göreve başlayıp gittim. sıkıntı oluşturmaz

Deniz Eyüp, 1 saat önce

Evet, askerlik ile ilişiği bulunmamak şartına baktım dediğiniz gibi fakat benim askerlik sınıflandırmam yapılmış durumda bedelli askerlik için 17.10.2023 de teslim olacağım. Sınıflandırılması yapılmış olanlar için herhangi bir madde bulamadım ama eğer dediğiniz gibiyse kaçak veya bakaya değilim bir engel oluşturmaması gerekiyor. Teşekkür ederim cevabınız için.


Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 17:18
peki başvurduğunuz kadro/pozisyon da askerliği ile ilişkisi olmamak özel koşulu var mıydı?
lolenti, 41 dk. önce

benim işim olmamıştı yedeklerdeydim o yüzden askerliğe başvurdum sizin gibi yerim zamanım belliydi yedeklerden çağırıldığım daha sonra göreve başlayıp gittim. sıkıntı oluşturmaz


Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 17:20
başvurduğum kadroyla ilgili bu maddeleri içeren ayrı bir yönetmelik olunca biraz korktum açıkçası
Deniz Eyüp, 38 dk. önce
peki başvurduğunuz kadro/pozisyon da askerliği ile ilişkisi olmamak özel koşulu var mıydı?

Deniz Eyüp
19 Temmuz 2024 17:22
Eğer yerleşirsem ve askerlik engeli de yoksa askere gitmeden göreve başlarım muhtemelen aynı kurumda 4/b büro personeliyim sürecin çok uzayacağını düşünmüyorum
kreatin, 44 dk. önce
sanırım askerdeyken kuruma dilekçe gönderiliyordu kurumla iletişime geçmek gerek
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