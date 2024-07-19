KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2024 17:12

2024 KPSS HEMŞİRELİK
Kaç net yaptınız? Anket süresi -2- gün.

Bu ankete 43 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Kaç net yaptınız? Anket süresi -2- gün.
Bu anketin sonuçları 21 Temmuz 2024, 17:12 tarihinden sonra görüntülenecektir.

Çok Yazılan Konular

Diyetisyenler Kaç Net Yaptınız 4a emekli emekliliği durdurup kpss den atanabilir mi

Sözlük

akşam yemeğinde kısır yemek 1 oda kokusu 1 eden bulur 1 televizyon izleyerek uyuyakalmak 3 haklı olduğu halde susan insan 1 en çok güldüğüm cümleler 2 pes etmek yok 2 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 3 şu an çalan şarkı 1 toprak kokusu 2

Son Haberler

Aksaray'da ambulansın çarptığı bisikletteki çocuk öldüTHY'den küresel yazılım sorununa ilişkin yeni açıklamaDolar haftayı 33,05 TL'den tamamladıKüresel iletişim kesintisinden hangi şirketler etkilendiAdli tatil yarın başlıyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?