Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Temmuz 2024 17:22
MEB Sınavsız Ünvan Değişikliği Nasıl Oluyor?

Arkadaşlar merhaba, şu an okulda memur olarak görev yapmaktayım. Bilgisayar işletmenliği veya VHKİ unvanına geçmek istiyorum. Sertifikam var, ancak şimdi ne yapmam gerektiğini tam anlayamadım. Bakanlık, sınavsız unvan değişikliği adı altında duyuru ve kadro mu açacak, yoksa biz kuruma dilekçemizi sunup unvan değişikliği mi yapacağız? Bu konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim. Teşekkürler.

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