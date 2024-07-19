Hemşire hastahane dışı nerelerde çalışabilir

Hemşirelik mezunuyum. Hastahane ( 4 duvar ) harici;

*Mobingden olabildiğince uzak ( mümkün olduğunca)

*Bol hareketli

*Hayatımın kalan kısmını keyifle, stresten uzak bir şekilde geçirebileceğim

*Mesleki doyumu yüksek bir alan arıyorum.

*Gezmeyi, öğrenmeyi çok severim. Hayat doluyum , stajlarımda gördüğüm hayata küsmüş ve yorgun meslektaşlarımdan aldığım geri bildirimlerce, hastahanenin bana uygun olmadığına karar verdim . Meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.

*Böyle tv programı gibi oldu ama en iyi böyle anlatabilirdim derdimi 😁 şimdiden teşekkürler.

*Okul hemşireliği veya sağlık meslekte öğretici fikri var şuanda duyduğum, lütfen ama lütfen olumsuz yorum yapmayın. Fikrinizi istiyorum sadece, eleştirinizi değil. Bırakamadım işte 3. Sınıf olunca bir baktım okul bitmiş 🤷‍♀️

*KPSS 80 üzeri