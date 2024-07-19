Hemşire hastahane dışı nerelerde çalışabilir

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Editörler : ayşegül bgm
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Sözlük
akşam yemeğinde kısır yemek 1 kaderin ağlarını örmesi 1 televizyon izleyerek uyuyakalmak 3 kredi kartı ekstresi 2 şu an çalan şarkı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 çorapsız ayakkabı giymek 1 Kötü insanlara iyi davranmak 2 facebookta eski sevgiliyi bulmak 1
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