Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2024 17:57
Hemşire hastahane dışı nerelerde çalışabilir

Hemşirelik mezunuyum. Hastahane ( 4 duvar ) harici;

*Mobingden olabildiğince uzak ( mümkün olduğunca)

*Bol hareketli

*Hayatımın kalan kısmını keyifle, stresten uzak bir şekilde geçirebileceğim

*Mesleki doyumu yüksek bir alan arıyorum.

*Gezmeyi, öğrenmeyi çok severim. Hayat doluyum , stajlarımda gördüğüm hayata küsmüş ve yorgun meslektaşlarımdan aldığım geri bildirimlerce, hastahanenin bana uygun olmadığına karar verdim . Meslektaşlarımın fikirlerine ihtiyacım var.

*Böyle tv programı gibi oldu ama en iyi böyle anlatabilirdim derdimi &#128513; şimdiden teşekkürler.

*Okul hemşireliği veya sağlık meslekte öğretici fikri var şuanda duyduğum, lütfen ama lütfen olumsuz yorum yapmayın. Fikrinizi istiyorum sadece, eleştirinizi değil. Bırakamadım işte 3. Sınıf olunca bir baktım okul bitmiş &#129335;&#8205;&#9792;&#65039;

*KPSS 80 üzeri

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