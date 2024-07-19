Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2024 18:17
Genel Bütçeden Döner Sermaye bütçesine geçmişim

2016 yılında genel Bütçeden 4bli olarak atandım. 2018 yılında eş tayini ile urfaya geldim. 2023 yılında 4blileri personelleri 4a kadrosuna alma kanunu geldi. Ben doğum izninde olduğum için Kasım ayında geçtim kadroya. Ancak orda 2018 yılında genel Bütçeden Döner sermayeye geçtiğimi öğrendim şuan aday memur olarak görünüyormuşum döner sermayeli olduğum için başına böyle bişey gelen oldu mu acaba

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