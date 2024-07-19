teknisenlikten teknikerliğe geçiş?

merhaba iyi forumlar. adalet bakanlığında sıhhi tesisat teknisyeni olarak olarak çalışıyorum.kendi bölümüm olmadığı için tarım teknolojisi okuyorum.teknikerlik için başka bölüm okuyup haklarını alabilen var mı?

merhaba iyi forumlar. adalet bakanlığında sıhhi tesisat teknisyeni olarak olarak çalışıyorum.kendi bölümüm olmadığı için tarım teknolojisi okuyorum.teknikerlik için başka bölüm okuyup haklarını alabilen var mı?