teknisenlikten teknikerliğe geçiş?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Üniversitede Koruma ve Güvenlik Memuru iken Başka Kuruma Mühendis Unvanına Geçiş Hk.Emsale Takılma Hakkında Bilgisi Olanların DikkatineÖnlisanstan Kadrolu Memur Olup, Lisans Mezunu Olduktan Sonra Kadroluya Atanabilir mi?YHS kalkıyor Belediye memur sds ücretleriTekniker Kadrosuna geçtim. Mühendislik mezunu olduğum için 1 derece öncesinde aldım. Teknik HizmetleVHKİ den Usta Öğretici kadrosuna geçişEmeklilik dilekçesi
Sözlük
ali rıza bey 1 pes etmek yok 2 facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 toprak kokusu 2 en çok güldüğüm cümleler 3 Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 çorapsız ayakkabı giymek 1 akşam yemeğinde kısır yemek 1 mevzuya bir türlü gelemeyen insan 3
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?