Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Temmuz 2024 18:21
teknisenlikten teknikerliğe geçiş?
merhaba iyi forumlar. adalet bakanlığında sıhhi tesisat teknisyeni olarak olarak çalışıyorum.kendi bölümüm olmadığı için tarım teknolojisi okuyorum.teknikerlik için başka bölüm okuyup haklarını alabilen var mı?

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