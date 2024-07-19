Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Temmuz 2024 18:21
Teknisyenlikten teknikerliğe geçiş?

merhaba iyi forumlar. adalet bakanlığında sıhhi tesisat teknisyeni olarak olarak çalışıyorum.kendi bölümüm olmadığı için tarım teknolojisi okuyorum.teknikerlik için başka bölüm okuyup haklarını alabilen var mı?


murataslan2014
Şef
19 Temmuz 2024 22:03
okuduğun alan farklı. haklarını alamazsın.

hsnd
Başbakan Müsteşarı
19 Temmuz 2024 23:04
Kişileri yanıltmayın. Alabilirsiniz çok alan var kanunen mümkün. Alınamayacağını mevzuatla kanıtlayın biliyorsanız.
murataslan2014, 2 saat önce
okuduğun alan farklı. haklarını alamazsın.
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