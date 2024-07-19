Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 18:44
Konya Hadim hakkında bilgisi olan var mı?

Herkese selamlar. Konya'nın Hadim ilçesi nasıldır acaba? Ulaşım zorlu diyorlar yolları kötüymüş, şu anda güncel durum nedir düzelme var mı acaba? Ev bulma imkânı nasıldır? Doğal gaz var deniliyor. Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Çok teşekkür ederim.

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