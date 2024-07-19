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Editörler : supporters.


19 Temmuz 2024 19:26
Aynı anda 2 kredi çekmek

Arkadaşlar merhaba. 200 Bin lira krediye ihtiyacım var.

Ancak bankalar 200 Bin Lira krediye 24 ay vade vermiyorlar. 12 ay vade veriyorlar. Bu yüzden ben de aynı anda 2 kez 100 bin liralık kredi çekebilir miyim ? Tecrübesi olan var mı ?

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