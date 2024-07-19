Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2024 19:38
Meb gecis

Merhaba arkadaslar

Belediyede memurum ve belediyenin kresinde anaokulu ogretmeniyim. Formasyonum mevcut. Mebten belediyeye gecis yapan ogretmenler mevcut. Bu durumda belediyede calisan memur bir ogretmen mebe gecis yapabilecegini dusundum. Boyle bir sey olabilir mi? Internette biraz arastirdim fakat emin olmak istiyorum.

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