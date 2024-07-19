Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 19:48
adana il içi tayinleri
Adana il içi tayinleri belli oldu mu bilgisi olan var mı

Ceyhanlı123
Aday Memur
19 Temmuz 2024 20:14

Tüm ilçeler beklemede yayınlanan listede yok ne zaman açıklanacak duyum bile yok o derece vahim duru


save001
Daire Başkanı
19 Temmuz 2024 20:36
adanada en çok hangi ilçe isteniyor talep hangisinde fazla acaba ?
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