Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 19:53
Öğretmenlik mi doktorluk(tıp) mı?

Şu anda seçme şansınız olsa hangisini seçersiniz?


blackdesert
Memur
19 Temmuz 2024 20:37

Şuan maddi sıkıntılarım olduğu için doktorluk derim ama o kadar puanım yoktu doktor olacak. Statü halkın bakışı maaş konusunda tabi ki doktorluk.

ama ben dün mesela çok istediğim bir yere tayin oldum. inşallah okulda beklediğim gibi güzeldir. yani maddi sorunum olmasa ben öğretmenliği doktorluğa da tercih ederdim. öğrencilere Allah'ı anlatabilmek onların manevi gelişimlerine katkıda bulunabilmek çok değerli bir şey. insan kaç yaşında olursa olsun Allah'ı bilmezse kayboluyor.


aa.gülçiçek1100
Memur
19 Temmuz 2024 20:39
tabii ki öğretmenlik..

asrınmücahidesi
Genel Müdür
19 Temmuz 2024 20:58

Allah a inancımız zor zamanları atlatmamıza yardımcı oluyor. Şükürler olsun Rabbime. İnananları ayakta tutan tek varlık. Allah yar

blackdesert, 40 dk. önce

Şuan maddi sıkıntılarım olduğu için doktorluk derim ama o kadar puanım yoktu doktor olacak. Statü halkın bakışı maaş konusunda tabi ki doktorluk.

ama ben dün mesela çok istediğim bir yere tayin oldum. inşallah okulda beklediğim gibi güzeldir. yani maddi sorunum olmasa ben öğretmenliği doktorluğa da tercih ederdim. öğrencilere Allah'ı anlatabilmek onların manevi gelişimlerine katkıda bulunabilmek çok değerli bir şey. insan kaç yaşında olursa olsun Allah'ı bilmezse kayboluyor.


asrınmücahidesi
Genel Müdür
19 Temmuz 2024 20:59

Ona inancımız olmasa 1 dk. durulmaz bu dünyada

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