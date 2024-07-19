Öğretmenlik mi doktorluk(tıp) mı?

Şuan maddi sıkıntılarım olduğu için doktorluk derim ama o kadar puanım yoktu doktor olacak. Statü halkın bakışı maaş konusunda tabi ki doktorluk.

ama ben dün mesela çok istediğim bir yere tayin oldum. inşallah okulda beklediğim gibi güzeldir. yani maddi sorunum olmasa ben öğretmenliği doktorluğa da tercih ederdim. öğrencilere Allah'ı anlatabilmek onların manevi gelişimlerine katkıda bulunabilmek çok değerli bir şey. insan kaç yaşında olursa olsun Allah'ı bilmezse kayboluyor.