Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 20:18
Eş durumu tayini

Arkadaşlar başka kurumdan bir memurla ağustos başında evlilik olursa bu ağustos ayındaki eş durumu tayini istenebilir mi? Özür grubu tayinleri bu sene 1 ile 16 ağustos arası olacakmış.


aa.gülçiçek1100
Memur
19 Temmuz 2024 20:50
hocam Ağustos başına bırakmayın Temmuz son haftası yapın ki ağustosa yetişsin. ucu ucuna yapmak bi şeyleri her zaman risklidir.
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