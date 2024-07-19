Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Temmuz 2024 20:19
Gihte gelişme var mi

Selamın aleyküm arkadaşlar egm cakili özel fark etmeksizin gihe geçmek isteyenlerin dilekçelerini red veriyor esi özel de çalışanlardan dolayı 30bin başvuru vs var diyorlar bu yüzden herkese olumsuz geliyor olumlu olanlar da olumsuza döndü sizce madde değişikliği olacak mı bilgi alanlar var mı çevreniz de gih kalkacak mı son durum nedir

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