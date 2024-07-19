Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2024 21:04
Belediye şirketlerine kadro şartı

Son zamanlarda belediye alımlarına tepki olduğundan belediye şirketlerine alımın kpss ile olma ihtimali var mıdır sizce?

Çok Yazılan Konular

Arşiv araştırması hakkındaosym üzerinde üniversiteye alım Hizmet Birleştirme İşlemiKadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaZabıta memuru4d li 4c li ye emir verebilir mi?Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuBelediye ikramiye ödemesiEngelli yakını geçici görevlendirmeBecayiş

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 Kendine yenilmek 1 toprak kokusu 2 otel olmayacak yerden duman çıkmaz 1 fahrettin koca 1 televizyon izleyerek uyuyakalmak 3 çorapsız ayakkabı giymek 1 asmr 2 Sözlük'te caps lock tuşunun etkisizliği 1 facebookta eski sevgiliyi bulmak 1

Son Haberler

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıValilik bahçesinde eşiyle kavga eden MEM çalışanı gözaltına alındıİntihar etmek için gazı açtı, vazgeçip sigara yaktıBakan Yerlikaya: Bugün itibariyle çökertilen suç örgütü sayısı 619İzmir BB Başkanı Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?