Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2024 22:04
İstanbul 4b büro personeli gitmek sizce ?
26 yaşındayım. esas öğretmenim atanamadım. bu süreçte özel sektörde çalıştım. özel sektörde çalışmak çok kötü. yani bana iyi gelmedi. bir yıldır çalışmıyorum baba parası ile geçiniyorum evdeyim. istanbuldada 40 bin maaşla geçiremezsin diıyorlar hayat pahalı farkındayım. İstanbulda yapabilir miyim. sizce gidilir mi ilerde pişman olur muyum. bidaha ne zaman atanacağım belli değil. şuanki sınavım orta geçti belki bürodan öğretmenliğe geçerim. İstanbul'da yaşayan memurlar için tecrübeleriniz aktarabilir misiniz veya bu yollardan geçenler tavsiye verir misiniz ?

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