2024/1 merkezi alımı kadrolu mu sozlesmeli mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 İptal olur mu?2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS 2024 1.siKPSS 2024 VS KPSS 20226. Hissim kararını verdi. Sınav IPTAL.Kanunda soru iptalinin Sınav İptaline yol açacağına dair hüküm yok2024/1 merkezi atama bekleme konusuTürkiye'nin uç noktaları sorusu da hatalı2024 kpss puanları 2021 ile aynı olacaktır
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?