Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Temmuz 2024 22:27
Öğretmenlik için Formasyon
Merhabalar, biliyorsunuz 2024 YKS Tercih dönemi yaklaşıyor. Tarih bölümünde okumak istiyorum. Okurken de Formasyon almayı düşünüyorum. Hangi üniversiteler veriyor/sınırı veya puan gibi şartları var mıdır? Bildiğiniz var ise yazarsanız sevinirim. Formasyon eğitimi verip vermediğini nasıl öğrenebiliriz.

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