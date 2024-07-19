Öğretmenlik için Formasyon

Merhabalar, biliyorsunuz 2024 YKS Tercih dönemi yaklaşıyor. Tarih bölümünde okumak istiyorum. Okurken de Formasyon almayı düşünüyorum. Hangi üniversiteler veriyor/sınırı veya puan gibi şartları var mıdır? Bildiğiniz var ise yazarsanız sevinirim. Formasyon eğitimi verip vermediğini nasıl öğrenebiliriz.

Merhabalar, biliyorsunuz 2024 YKS Tercih dönemi yaklaşıyor. Tarih bölümünde okumak istiyorum. Okurken de Formasyon almayı düşünüyorum. Hangi üniversiteler veriyor/sınırı veya puan gibi şartları var mıdır? Bildiğiniz var ise yazarsanız sevinirim. Formasyon eğitimi verip vermediğini nasıl öğrenebiliriz.