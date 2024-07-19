KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


19 Temmuz 2024 22:49
idare mahkemesine dava açan var mı?
kpss 2024 için idare mahkemesine dava açan var mı veya çevresinde dava açan?

the back of furkan
Şef
19 Temmuz 2024 23:01

no


dgsdgsdgs
Aday Memur
19 Temmuz 2024 23:06

Sen verdin mi? O açmayacak sen açmayacak nasıl çıkacağız aydınlığa?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 İptal olur mu?2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS 2024 1.siKPSS 2024 VS KPSS 20226. Hissim kararını verdi. Sınav IPTAL.Kanunda soru iptalinin Sınav İptaline yol açacağına dair hüküm yokTürkiye'nin uç noktaları sorusu da hatalı2024 Türkçe Sorularındaki Çift Cevap İddialarıMemur Görevlendirme

Sözlük

Dizilerdeki/filmlerdeki mobilyaların üzerine örtülen beyaz çarşa 2 asmr 2 toprak kokusu 2 kredi kartı ekstresi 2 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 Sık sık evdeki eşyaların yerini değiştirmek 3 pes etmek yok 2 oda kokusu 1 el elin eşeğini türkü çağırarak arar. 1 ali rıza bey 1

Son Haberler

Covid19 döneminde, verilen görevi yapmayan memura verilen cezaya onayMSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit olduGiresun'da heyelan: Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandıMoody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselttiBakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?