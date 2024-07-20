KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 00:00
KPSS 2024 Düşünce Akışın Bozan Cümle Sorusu Hatalı mı?

Evet skandallarla dolu KPSS 2024'te Düşüncenin akışını bozan cümle sorusu da hatalı görünüyor. Cümleler numaralandırılırken verilen numaralar bir önceki cümleyi mi sonraki cümleyi mi temsil ediyor soruda belirtilmemiş. Ayrıca düşüncenin akışı demiş ama kim düşünce? Ortada muğlak bir ifade ve belirsizlik var. Ben soruda hızlı koşan birinin düşünce pekmezinin akmasını aradım ama bulamadım. Birçok kişi benim gibi burada vakit kaybetmiş. Neresinden tutsan elinde kalıyor.

Bu açık olmayan soruların tümü iptal edilmeli. Daha bunun gibi 117 soruyu daha ispatlayabilirim. Bu kadar kalitesiz sınav mı olur!!!


dgsdgsdgs
Aday Memur
20 Temmuz 2024 00:05

Yapay zeka kobayiyiz. Nasıl olsa atama yok kpss yi kim takar diyerek salmışlar yapay zekayla sorular

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-HukukçularKPSS 2024 İptal olur mu?2024 KPSS İptal Nedeni !!KPSS 2024 1.siKPSS 2024 VS KPSS 20226. Hissim kararını verdi. Sınav IPTAL.Kanunda soru iptalinin Sınav İptaline yol açacağına dair hüküm yokTürkiye'nin uç noktaları sorusu da hatalı2024 Türkçe Sorularındaki Çift Cevap İddialarıMemur Görevlendirme

Sözlük

supporters 1 akşam yemeğinde kısır yemek 2 şu an çalan şarkı 1 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 1 KIZ İSTEME 1 facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 çorapsız ayakkabı giymek 2 Kendine yenilmek 1 en çok güldüğüm cümleler 4 asmr 2

Son Haberler

Covid19 döneminde, verilen görevi yapmayan memura verilen cezaya onayMSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Yarbay şehit olduGiresun'da heyelan: Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandıMoody's Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselttiBakan Uraloğlu yanıtladı: Yazılım sistemlerindeki sorun giderildi mi?

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?