KPSS 2024 Düşünce Akışın Bozan Cümle Sorusu Hatalı mı?

Evet skandallarla dolu KPSS 2024'te Düşüncenin akışını bozan cümle sorusu da hatalı görünüyor. Cümleler numaralandırılırken verilen numaralar bir önceki cümleyi mi sonraki cümleyi mi temsil ediyor soruda belirtilmemiş. Ayrıca düşüncenin akışı demiş ama kim düşünce? Ortada muğlak bir ifade ve belirsizlik var. Ben soruda hızlı koşan birinin düşünce pekmezinin akmasını aradım ama bulamadım. Birçok kişi benim gibi burada vakit kaybetmiş. Neresinden tutsan elinde kalıyor.

Bu açık olmayan soruların tümü iptal edilmeli. Daha bunun gibi 117 soruyu daha ispatlayabilirim. Bu kadar kalitesiz sınav mı olur!!!