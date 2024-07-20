Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2024 03:07
ortapedi

ortopedi doktoru olan varsa 70 yaşında şeker hastası birinin ayagı kesilmesi durumunda protez takılırmı bilğisi olan varsa sevinirim

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