Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2024 04:56
Görevlendirme
sa hocalarım müftülük bana mevcut görev yerime 1 km ötede bulunan başka bir camiye görevlendirme yazısı gönderdi.Kadrom MK gitme zorunluluğum varmı itiraz etme hakkım varmı yada ne yapabilirim.En azından arayıp sormaları gerekmezmiydi.

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