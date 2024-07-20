Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 09:04
Polis maaşlari çok düşük kaldı..

Neredeyse 10 yıldır polislerin özlük haklarıyla ilgili en ufak bir iyilestirme yapilmadi, polis maaşlari cok düşük kaldi. bundan 10 yıl önce bir ogretmenin 1.5 kati kadar maas alirken polis , suan bir ogretmen kadar maas alamiyor. Polislerin is yükü günden güne artarken aldiğı ücret tersi oranda azalıyor..


Kırmızı Hap
Aday Memur
20 Temmuz 2024 09:48

Ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ancak böyle forum köşelerinde ağlarsınız. Yalansa yalan de. Dost acı söyler.

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