Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 09:50
Avukat ücreti ?

Selamın aleyküm günaydın cümleten. Sabah sabah aklıma takıldı. Verilen disiplin cezasına karşı idari mahkemeye iptal için gitsek bu kaça patlar?

Yani;

1- bu işle ilgilenen avukatın vekalet ücreti ortalama ne kadar olur? Uyarma ve kınama cezası iki farklı suçtan.

2-mahkeme masrafları ne kadar olur?

3-mahkeme yi kazansak idareden alınan avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları bana mı gelir avukat mı alır?

4-avukata sağlam bir dava dilekçesi yazdırsak bunun ücreti nedir?

5-mahkemenin duruşmalı olup olmaması avukat ücreti için bir fark yaratıyor mu?

6- kendi başıma dava açabilir miyim açarsam takibini yapabilirmiyim,

Teşekkürler


Kırmızı Hap
Aday Memur
20 Temmuz 2024 10:27

Takip


Dandanakan1071
Aday Memur
20 Temmuz 2024 11:04

Mevzuat sayfası basit idari ceza iptalleri için 7 lira istiyor

Ancak bu davaları sizde çok kolay açabilir siniz idari bölg e mahkemesine. Yapılacak sadece davaya eşdeğer emsal karar bulmak ve dilekçe ile itiraz iptal davası açmak. İdare mahkemeleri usulüne uygun emsali olan davaları genelde memur lehine sonuçlandırıyor

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