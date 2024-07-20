Selamın aleyküm günaydın cümleten. Sabah sabah aklıma takıldı. Verilen disiplin cezasına karşı idari mahkemeye iptal için gitsek bu kaça patlar?

Yani;

1- bu işle ilgilenen avukatın vekalet ücreti ortalama ne kadar olur? Uyarma ve kınama cezası iki farklı suçtan.

2-mahkeme masrafları ne kadar olur?

3-mahkeme yi kazansak idareden alınan avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları bana mı gelir avukat mı alır?

4-avukata sağlam bir dava dilekçesi yazdırsak bunun ücreti nedir?

5-mahkemenin duruşmalı olup olmaması avukat ücreti için bir fark yaratıyor mu?

6- kendi başıma dava açabilir miyim açarsam takibini yapabilirmiyim,

Teşekkürler