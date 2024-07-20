Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 09:50
İdari dava harç ve vekâlet ücretleri

Selamın aleyküm günaydın cümleten. Sabah sabah aklıma takıldı. Verilen disiplin cezasına karşı idari mahkemeye iptal için gitsek bu kaça patlar?

Yani;

1- bu işle ilgilenen avukatın vekalet ücreti ortalama ne kadar olur? Uyarma ve kınama cezası iki farklı suçtan.

2-mahkeme masrafları ne kadar olur?

3-mahkeme yi kazansak idareden alınan avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları bana mı gelir avukat mı alır?

4-avukata sağlam bir dava dilekçesi yazdırsak bunun ücreti nedir?

5-mahkemenin duruşmalı olup olmaması avukat ücreti için bir fark yaratıyor mu?

6- kendi başıma dava açabilir miyim açarsam takibini yapabilirmiyim,

Teşekkürler


Kırmızı Hap
Aday Memur
20 Temmuz 2024 10:27

Takip


Dandanakan1071
Aday Memur
20 Temmuz 2024 11:04

Mevzuat sayfası basit idari ceza iptalleri için 7 lira istiyor

Ancak bu davaları sizde çok kolay açabilir siniz idari bölg e mahkemesine. Yapılacak sadece davaya eşdeğer emsal karar bulmak ve dilekçe ile itiraz iptal davası açmak. İdare mahkemeleri usulüne uygun emsali olan davaları genelde memur lehine sonuçlandırıyor


Kırmızı Hap
Aday Memur
20 Temmuz 2024 12:14

Ver 7bin lirayı sonra arkana yaslan seyret şeklinde oluyorsa verilir.

Dandanakan1071, 9 saat önce

Mevzuat sayfası basit idari ceza iptalleri için 7 lira istiyor

Ancak bu davaları sizde çok kolay açabilir siniz idari bölg e mahkemesine. Yapılacak sadece davaya eşdeğer emsal karar bulmak ve dilekçe ile itiraz iptal davası açmak. İdare mahkemeleri usulüne uygun emsali olan davaları genelde memur lehine sonuçlandırıyor

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