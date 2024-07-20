Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


20 Temmuz 2024 10:57
Sonradan engelli raporu almak

Normal memurum engelli raporu almayi duusnuyorum bunu ibraz ettirmek zorunda miyim? Yabi engelli kadrosuna dahil olmak istemiyorum ama raporu olursa bu zorunlu mu olur?

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