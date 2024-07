Maaşlarımız

En baştan belirteyim, dümdüz memur kafasında bir adamım. 15 yıldır aralıksız her seçimde görev almama ve önümde 9 saat sandık olmasına rağmen oy bile vermiyorum. Yani siyasi bir görüşüm, düşüncem yok. En sıradan tabirle ne sağcıyım, ne solcuyum, ne ortacıyım. Yetim bir evlatla hayatını idame ettirmeye ve her ay aldığı maaşı hak etmek için çalışan, çabalayan bir insanım. Lütfen yazacağım mesajı başka bir yere çekmeyin. Polis maaşından banane? Hemşire maaşından banane? Zabıta maaşından banane? Öğretmen maaşından banane? Ben niye başka bir meslek mensubunun maaşıyla kendimi kıyaslayayım ki? Çok kültürlü bir adam değilim ama yanlış bilmiyorsam her ülkede bir asgari ücret vardır sanıyorum ve ben ülkemdeki asgari ücretin 2.5 katı kadar maaş alıyorsam bu benim maaşımın iyi olduğunu gösterir, göstermesi lazım. E peki ben neden aldığım maaşla ay sonunu getiremiyorum? Ben neden her ay yeterli gıda alışverişi yapamıyorum? Ben neden her ay aldığım parayı borca harca veriyorum. Sorun benim maaşım değil, vallahi de billahi de sorun benim maaşım değil. Olamaz. Kesinlikle ama kesinlikle sorun benim maaşım olamaz. Sorun marketlerdeki, kasaplardaki, pazardaki, giyim kuşam mağazalarındaki fiyatlar. Sorun sokakta arkadaşlar. Sorun ekonomide. E tamam işte maaşımız yükselirse bu sorun çözülür demeyin. Ya bugün bizim maaşlarımızı 150-200 bin yapsalar ertesi gün marketler de fiyatları 5 katına çıkartır. Çıkartmaz mı? Ya bugün zaten ortalama bir ev kirası benim maaşımın yarısıysa ve ben her ayın 15 gününü ev sahibim için çalışıyorsam orada zaten benim geçinebilmem mümkün değil ki. Mümkün mü? İşten eve, evden işe geliyorum. Yani öyle bir lüks hayatımda yok. En son ne zaman bir pantolon, bir ayakkabı aldım, yemin ederim hatırlamıyorum ki ayağımdaki ayakkabıda yırtık var. Ben en son ne zaman yarım kilo kıyma veya et aldığımı hatırlamıyorum. Hep 100-150 gram. Tavuğu bile parça sayısıyla alıyorum ya. Bunları yazmaktan zevk almıyorum. Bunları duygu sömürüsü için de yazmıyorum. Bunlar gerçek. Sorun benim maaşım değil buna eminim. Zira ben bu maaşı 3 yıl önce alıyor olsaydım 6 ayda ev alırdım. Birileri bir yerlerde bir hata yapıyor ve ben bu hataların bedelini ödüyorum. Ben çok pozitif bir insanım ama bu ekonomik durumun düzeleceğine inanıyor muyum? Asla. Bırak kıyıya köşeye para atmayı, 1 ay ya, 1 ay olsun aldığım maaşla geçinebildiğimi görmek nasip olsun bana yeter. Ne anladınız yazdıklarımdan bilmiyorum ama bence biz maaşlarımızı eleştirerek resme yanlış yerden bakıyoruz gibime geliyor... Herkese başarılar.

