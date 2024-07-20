Son 1 yılın özeti

1) ömk yeniden düzenlenecek ve uzmanlık için hizmet süresi 5 yıl olacaktı. 8 yıl olabilir denildi, ama 10 yıl olarak kaldı.

2) seminerler önceleri online olurdu, artık okula gidiyoruz. Aslında zoom üzerinden de pekala yapılabilecek şeyleri okula giderek yapıyoruz.

3) il için mazereti bekliyordum. İl içi eş durumu tayini için artık eşinin bulunduğu ilçeye tayin olamıyorsunuz, sadece görev yaptığı ilçedeki okullar açılacak. Halbuki bir tane ilçe verilecek ise o ilçe ikamet olmalıydı kanımca.

4) toplu sözleşme ikramiyesi yeniden ödenecekmiş. Devlet neden memurun sendika aidatını üstelik misliyle öder anlamıyorum. Sonuçta toplu sözleşme bütün memurları bağlıyor. Ancak sadece %1 den büyük sendikalara ödenecekmiş. Benim sendika %0,7 imiş. Yani onu da bilemedik.

5) tek olumlu belirti rotasyondu. Okulda 25 yıldır çalışanlar hareket ederse belki yer değişikliği için bir imkan oluşur dedik. Sanırım ondan da vazgeçilmiş.