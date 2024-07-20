OSYM neredesin? Memurlar.net ? , Basın ? 1.600.000 insan emeği var? Neredesiniz?

arkadaşlar bilinçli bir sessizlik var. Müfredat konularına da bakarsanız , ne demek istediğimi anlarsınız.Kim yok mesela müfredatta ve soruları kim hazırladı? Sessizliğin nedeni nedir? Korku mu? Siz zaten bu sınavı böyle hazırlamakla bizim gözümüzde en korkak mahluklarsınız merak etmeyin.

arkadaşlar bilinçli bir sessizlik var. Müfredat konularına da bakarsanız , ne demek istediğimi anlarsınız.Kim yok mesela müfredatta ve soruları kim hazırladı? Sessizliğin nedeni nedir? Korku mu? Siz zaten bu sınavı böyle hazırlamakla bizim gözümüzde en korkak mahluklarsınız merak etmeyin.