KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 11:28
OSYM neredesin? Memurlar.net ? , Basın ? 1.600.000 insan emeği var? Neredesiniz?
Amerika mı yaptı sınavı ? Nedir bu sessizlik, bu insanların hakkını vereceksiniz? Bu sınav iptal edilmezse , 1.600.000 insanın vebali üzerinizde.

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 11:31
arkadaşlar bilinçli bir sessizlik var. Müfredat konularına da bakarsanız , ne demek istediğimi anlarsınız.Kim yok mesela müfredatta ve soruları kim hazırladı? Sessizliğin nedeni nedir? Korku mu? Siz zaten bu sınavı böyle hazırlamakla bizim gözümüzde en korkak mahluklarsınız merak etmeyin.

furkan yedek
Şef
20 Temmuz 2024 11:43
iyi yapan çok

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 11:46
ya sallıyorlar, Türkçe de bir sürü çift cevap var nasıl bilecek iyi yaptığını.Kendini iyi yaptığına inandırmaya çalışanlar onlar.Sonuçlar açıklanınca türkieden 5 net yaptığını görünce anlar onlar. Şimdi beyinlerini kandırıyorlar evet ya ben bu şıkkı yaptım tabi kesin onu yapmışsınıdr.
furkan yedek, 1 saat önce
iyi yapan çok

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 11:49
vallaha ben Türkçe den ne yaptığımı hatırlamıyorum ama sorular eski ALES, yks, DGS vs.. sorularının içinden alındığı çok belliydi.çözerken evet ya ben bu cümleyi bir yerden hatırlıyorum diyordu insan.Ben sözel mantığı yaptım, dil blgisinden de 1 yanlışım var, paragrafta dedğim gibi ise o zaman benim de iyi.26 net felan gelir gibi.Demek en iyi yapanlardan biri benim.

Kerem06061
Memur
20 Temmuz 2024 11:51

Ramazan Hoca:Sorular güzeldi.Kaliteli sorulardı.Benim sorularıma yakındı.Sorularda sıkıntı görmedim.

Bayram Hoca:Sorular çok güzeldi.Secici sorular vardı.Bazi soruların böyle olması gerekir zaten.Sorularda sıkıntı görmedim.

Kadir Hoca:Türkçe de çoklu soruda yazım hatası vardı ama sorunun çözülmesine engel değil.Paragraflar orta üstü düzeydi.

bnmadmv:Arkadaşlar nerdesiniz herkes nerde sınav iptal olmalı.Hatalı sorular var.


hanzel
Müsteşar Yardımcısı
20 Temmuz 2024 11:51
Sınavı kötü geçen ve bir şans daha isteyen bazı uyanıklar her sene sınav iptal edilsin söylentileri çıkarıyorlar, bu ilk değil son da olmayacak o nedenle kimsenin ciddiye aldığı yok. Çok bilgisayar oyunu oynamaktan oluyor bunlar ölünce tekrar başlanmıyor hayata malesef böyle işlemiyor :))

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 11:56
hatalı sorular ortada sen böyle yazıyorsan demek senin için yeterli puanı aldığını düşünüyorsun.Peki binlerce insan bir umut bekliyor onlar ne olacak.Sen bugün böyle yapıyorsan yarın memur olunca ülkeyi de satarsın.Nasıl olsa önemli olan senin çıkarın.
Kerem06061, 1 saat önce

Ramazan Hoca:Sorular güzeldi.Kaliteli sorulardı.Benim sorularıma yakındı.Sorularda sıkıntı görmedim.

Bayram Hoca:Sorular çok güzeldi.Secici sorular vardı.Bazi soruların böyle olması gerekir zaten.Sorularda sıkıntı görmedim.

Kadir Hoca:Türkçe de çoklu soruda yazım hatası vardı ama sorunun çözülmesine engel değil.Paragraflar orta üstü düzeydi.

bnmadmv:Arkadaşlar nerdesiniz herkes nerde sınav iptal olmalı.Hatalı sorular var.


dgsdgsdgs
Memur
20 Temmuz 2024 12:13

Idare mahkemesine dava aç. Manevi olarak destekçinim. Yürü be bu azimle 10 kere iptal ettirirsin sınavı. Tam bir Zonguldaklısın. Aferin

bnmadmv, 1 saat önce
hatalı sorular ortada sen böyle yazıyorsan demek senin için yeterli puanı aldığını düşünüyorsun.Peki binlerce insan bir umut bekliyor onlar ne olacak.Sen bugün böyle yapıyorsan yarın memur olunca ülkeyi de satarsın.Nasıl olsa önemli olan senin çıkarın.

Kerem06061
Memur
20 Temmuz 2024 12:34

Ne yani sorular çok güzeldi sorun görmedik diyen uzman hocalar da mı çıkarı için böyle söylüyor.Bunu mu demek istiyorsun.Ben görüş belirtmedim alanında uzman hocaların söylediklerini aktardım.Şunu bile anlayamayan insan gelmiş türkçe de paragraflarda sıkıntı var diyor.Komedi dukkani

bnmadmv, 1 saat önce
hatalı sorular ortada sen böyle yazıyorsan demek senin için yeterli puanı aldığını düşünüyorsun.Peki binlerce insan bir umut bekliyor onlar ne olacak.Sen bugün böyle yapıyorsan yarın memur olunca ülkeyi de satarsın.Nasıl olsa önemli olan senin çıkarın.

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 12:35
Sorular hatalı sorulara doğru mu dediki de sen bu yorumu yapıyorsun.çakarlı Ford
Kerem06061, 37 dk. önce

Ne yani sorular çok güzeldi sorun görmedik diyen uzman hocalar da mı çıkarı için böyle söylüyor.Bunu mu demek istiyorsun.Ben görüş belirtmedim alanında uzman hocaların söylediklerini aktardım.Şunu bile anlayamayan insan gelmiş türkçe de paragraflarda sıkıntı var diyor.Komedi dukkani


bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 12:36
hocalar
bnmadmv, 36 dk. önce
Sorular hatalı sorulara doğru mu dediki de sen bu yorumu yapıyorsun.çakarlı Ford

Hedefatanmak
Aday Memur
20 Temmuz 2024 12:52

1.600.000 aday sayısı

Merkezi atama ile yerleşecek memur sayısı max. 8000

Bence asıl sorun bu

Boş şeylerle uğraştırmayın milleti.

Soruların kalitesi eğiticimlerin yorumuna bırakılır

Ögrencinin değil...


schopenhauerizm
Aday Memur
20 Temmuz 2024 12:52

zırlaaaaaaaaaaaa


bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 12:54
soru sorudur, yoruma açık soru ise niye sınava giriyoruz o zaman biz.herkes kendi yorumu ile sınavı hazırlasın geçsin.Bu 1.600.000 kişiden akıllı değil sizin o milyonları kazanan hocalarınız
Hedefatanmak, 19 dk. önce

1.600.000 aday sayısı

Merkezi atama ile yerleşecek memur sayısı max. 8000

Bence asıl sorun bu

Boş şeylerle uğraştırmayın milleti.

Soruların kalitesi eğiticimlerin yorumuna bırakılır

Ögrencinin değil...


Kerem06061
Memur
20 Temmuz 2024 12:59

Sınav sonrası açıklama yaptılar.Ben de sana söylediklerini aktardım.Üslubuna kim tecav×z ettı. Kekolar mı?

bnmadmv, 36 dk. önce
Sorular hatalı sorulara doğru mu dediki de sen bu yorumu yapıyorsun.çakarlı Ford

bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 13:02
herkes dinledi o açıklamaları merak etme sen.OSYM sana tecavz etmiş tarafını bile swçeniyorsun belli kinin kime tecvz ettiği feleğin şaşmış.
Kerem06061, 12 dk. önce

Sınav sonrası açıklama yaptılar.Ben de sana söylediklerini aktardım.Üslubuna kim tecav×z ettı. Kekolar mı?

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