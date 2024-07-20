Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Temmuz 2024 11:38
İl içi Eş durumu
İl içi eş durumu atamalarında ikamet adresine dayalı tayin hakkı kaldırıldı. Bunu yapma nedenlerinin ikamet değiştirmek çok kolay olduğu için sanırım bu durum suistimal edildi. Ama bunu birden yapmaları yanlış oldu benim fikrim nasıl eş görev belgesi alınıyorsa, ikamet içinde atıyorum aynı adreste belli bir süre yıl olarak ikamet şartı koyup evrak talep edebilirlerdi. Yine bir mağduriyet daha tebrikler Meb

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
20 Temmuz 2024 12:02

Sonuç olarak eş birlikteliği önemli. İkametgah mantiksizdi zaten

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖSYM sınav ücreti kpss Memurun sendika aidatını neden millet ödüyor?Öğretmenlik için Formasyon Toplu Sözleşme İkramiyesi yaklaşık 645 TL tekrar verilecek.Bilgisayar sertifikasıİl emri bitti.Üçüncü İl içi ve iller arası atama istiyoruzYeniden idarecilikUnvan değişikliği /MEBÖğretmenlikten bıktım

Sözlük

televizyon 2 supporters 1 Kendine yenilmek 1 ladin 1 özlemek 1 çizgi film 1 şu an çalan şarkı 1 kaderin ağlarını örmesi 1 kredi kartı ekstresi 3 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldıYozgat'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldüEmekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildiAdıyaman'da DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındıHakan Fidan: KKTC'nin hak ve çıkarlarını her daim savunmaya devam edeceğiz

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?