İl içi eş durumu atamalarında ikamet adresine dayalı tayin hakkı kaldırıldı. Bunu yapma nedenlerinin ikamet değiştirmek çok kolay olduğu için sanırım bu durum suistimal edildi. Ama bunu birden yapmaları yanlış oldu benim fikrim nasıl eş görev belgesi alınıyorsa, ikamet içinde atıyorum aynı adreste belli bir süre yıl olarak ikamet şartı koyup evrak talep edebilirlerdi. Yine bir mağduriyet daha tebrikler Meb

İl içi eş durumu atamalarında ikamet adresine dayalı tayin hakkı kaldırıldı. Bunu yapma nedenlerinin ikamet değiştirmek çok kolay olduğu için sanırım bu durum suistimal edildi. Ama bunu birden yapmaları yanlış oldu benim fikrim nasıl eş görev belgesi alınıyorsa, ikamet içinde atıyorum aynı adreste belli bir süre yıl olarak ikamet şartı koyup evrak talep edebilirlerdi. Yine bir mağduriyet daha tebrikler Meb