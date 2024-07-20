Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2024 11:41
memur maaşları dondurulacak iddiası!

Son zamanlarda Türkiye?ye yönelik analizleri ile gündeme gelen Financial Times, memur maaşlarının dondurulabileceğine dair iddialarda bulundu. Analizde Türkiye?nin bütçe açığını azaltmak amacıyla memur maaşlarına müdahale etmesinin konuşulduğu öne sürüldü.


elektronik49
Şube Müdürü
20 Temmuz 2024 12:21

Canın çok mu sıkılıyor.yapacak bir işin kalmadı böyle saçma bir başlık açma ihtiyacı hissettin kendinde


engineer.com
Memur
20 Temmuz 2024 12:26
ne alakası var kardeşim ne sacmasapan konuşuyorsun fikrin varsa yorum yaparsın boş yapma

F4ntomm
Aday Memur
20 Temmuz 2024 12:35
memura zam verilmeyecek diyenler temmuz 2023 de seyyanen verilen 8 bin tl ye ocak 2024 de zam olmayacak, o 8 bin tl sürekli sabit kalacak diyenler ile aynı kişiler. hatta bunların bir tık üstü de temmuz 2023 de verilen 8 bin tl seyyanen zammın ocak 2024 de geri alınacağını söyleyenlerdi. işte bu yüzden; (bkz: engelle) (bkz: başlıklarını engelle)
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