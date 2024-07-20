memur maaşları dondurulacak iddiası!

memura zam verilmeyecek diyenler temmuz 2023 de seyyanen verilen 8 bin tl ye ocak 2024 de zam olmayacak, o 8 bin tl sürekli sabit kalacak diyenler ile aynı kişiler. hatta bunların bir tık üstü de temmuz 2023 de verilen 8 bin tl seyyanen zammın ocak 2024 de geri alınacağını söyleyenlerdi. işte bu yüzden; (bkz: engelle) (bkz: başlıklarını engelle)

memura zam verilmeyecek diyenler temmuz 2023 de seyyanen verilen 8 bin tl ye ocak 2024 de zam olmayacak, o 8 bin tl sürekli sabit kalacak diyenler ile aynı kişiler. hatta bunların bir tık üstü de temmuz 2023 de verilen 8 bin tl seyyanen zammın ocak 2024 de geri alınacağını söyleyenlerdi. işte bu yüzden; (bkz: engelle) (bkz: başlıklarını engelle)