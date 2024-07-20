Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Temmuz 2024 11:58
Tecil Bozma

Merhaba,

Ağustos ayında mezuniyet bilgisi e-Devlette görülür görülmez 12 ay uzun dönem askerlik başvurusu yapıldığında hangi döneme denk geliyoruz ve makine mühendisi mezunu olup uzun dönem askerlik yapanlar ne tavsiye verirler?

Teşekkür ederim, iyi günler.

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