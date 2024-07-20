Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


20 Temmuz 2024 12:08
Vatandaslik HK.

Selamlar, daha once vatandasliktan cikma ile ilgili deneyimi olan arkadaşların yardımına ihtiyacım var, konsolosluk uzerinden çıkma izin belgesi talebinde bulunuldu ve bakanlık kararı ile çıkma izin belgesi teslimi gerceklestirildi.

Ancak asil problem olan nokta vatandasligin kazanildigi ulkenin bu noktada Nüfus Kayıt Ornegi madde 25 aciklamasinin icerdigi belgeyi talep etmesi, daha once bu hususta bir arayış içerisine giren var mi yada Madde 25'in içerdiği Nüfus Kayıt Ornegi alabilen oldu mu?

Nüfus mudurlugu vatandasliktan tamamen cikilmadigi takdirde Nüfus kayıt orneginde bu maddenin aciklamada olamayacagini söylüyor ancak vatandasligin kazanildigi ulke de Nüfus Kayıt orneginde bu maddeyi görmez ise vatandaslik veremeyeceğini söylüyor. Buna ek olarak tarafima ornek bir görsel gosterildi yani her ne kadar sorguyu gerceklestirdigim nufus mudurlugu olmaz dese dahi Samsun'da bu belgenin verildiğini gordum, görsel almama izin verilmedi.

Vatandasligin kazanildigi ulke cifte vatandasliga izin vermiyor.

Vatandasliktan çıkma izin belgesine konsolosluk uzerinden basvuruldu.

Şimdiden cevaplarınız icin teşekkür eder, iyi forumlar dilerim..

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