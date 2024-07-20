Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 13:35
Memurlar.net Reklamlar.net olmuş...

Hangi linke tıklasan bütün sayfayı reklamlar kaplıyor. Onu kapat, bunu çarpıla, öbürüne X'e bas derken girdiğim sayfayı bulamıyorum. DM okuyacam, reklamlardan karşı tarafın yazdıklarını göremiyorum, 2 sayfa forum gezecem 20 satır reklamla cebelleşiyorum. Editör arkadaşlar, admin arkadaşlar, bu reklam işini çok abartmışsınız...


Sakaryalı540
Aday Memur
20 Temmuz 2024 13:40

Allah lanet etsin böyle reklamlara saniye başı reklam var

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