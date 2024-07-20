KPSS 2024 iptal edilirse yeni tarih ne olmalı?

Her ilin yerel basını yer vermiş haberlerine, Twitter da da baya haber yapılmış, yandaşlar hariç diğer haberler elinden geleni yapmış.OSYM sessiz bence EYLÜL hava serin en iyisi bu tarih.

Her ilin yerel basını yer vermiş haberlerine, Twitter da da baya haber yapılmış, yandaşlar hariç diğer haberler elinden geleni yapmış.OSYM sessiz bence EYLÜL hava serin en iyisi bu tarih.