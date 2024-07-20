KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 14:25
KPSS 2024 iptal edilirse yeni tarih ne olmalı?
Her ilin yerel basını yer vermiş haberlerine, Twitter da da baya haber yapılmış, yandaşlar hariç diğer haberler elinden geleni yapmış.OSYM sessiz bence EYLÜL hava serin en iyisi bu tarih.

Bingöliktisat
Şef
20 Temmuz 2024 14:36
sınav iptal olacak gibi bi atmosfer yok . beklentiye girmemek en iyisi . umarım sıralamalar düşer ve alimlar fazla olur bizi anca bu kurtarır .

dgsdgsdgs
Memur
20 Temmuz 2024 14:39

Temmuz 2026 büyük ihtimal.


bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 14:41
OSYM suskun kardeşim.Şimdiye kadar bir açıklama gelirdi, sorular şöyle böyle derdi en azından.o kadar çok hatalı soru var ki tek tek istişare ediyorlar bence.Kanaatim iptal edilebilir hala.Tesadüfen Google 2024 iptal edilir mi diye yazdım yüzlerce haber var iptal hakkında biraz umutlandım açıkçası.
Bingöliktisat, 29 dk. önce
sınav iptal olacak gibi bi atmosfer yok . beklentiye girmemek en iyisi . umarım sıralamalar düşer ve alimlar fazla olur bizi anca bu kurtarır .

Bingöliktisat
Şef
20 Temmuz 2024 14:46
milletvekilinin bingöl hakkındaki haberide iyice araştırılmalı . bingol hükümetin doğudaki kalesidir ve tüm kurumlar torpillilerle dolu . ösym yetkilileri , kolluk , memurlar ve hükümet burada el eledir ve herşeyi yapabilirler . sınav iptal edilmese bile büyük şaibeler var hele ki yüksek olan çok kişi çıkarsa onlarında araştırılması gerekir
bnmadmv, 24 dk. önce
OSYM suskun kardeşim.Şimdiye kadar bir açıklama gelirdi, sorular şöyle böyle derdi en azından.o kadar çok hatalı soru var ki tek tek istişare ediyorlar bence.Kanaatim iptal edilebilir hala.Tesadüfen Google 2024 iptal edilir mi diye yazdım yüzlerce haber var iptal hakkında biraz umutlandım açıkçası.

Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
20 Temmuz 2024 14:52

Arkadaşlar 18 Temmuz mesai bitimine kadar sınav sorularına itiraz süresi vardı. Muhtemelen şuan ÖSYM gelen itirazları değerlendiriyor. Açıklama yapmaması normal. Önce kendi içinde muhakeme yapması doğru olan değil midir? Acele yapılan bir açıklama ne kadar sağlıklı olabilir ? Mevzuata hakim olmak gerekir ki bu da hukukçuların işi. Bize düşen ise bu süre zarfında bilgi kirliliğinden uzak durmak ve sağlıklı bir açıklama yapılması için ÖSYM'ye süre vermektir. Lütfen yanlış anlaşılmasın soruların zorluğu yada kolaylığı , doğruluğu yada yanlışlığı adına herhangi bir yorumda bulunmadım. Emin olun bede bu durumdan memnun değilim. Ama soğukkanlı olup gelecek açıklamayı beklemek en mantıklısı olacaktır.


ROCKYBALBOA7777
Memur
20 Temmuz 2024 14:54

Geçen sene sınav 31 Temmuz'da oldu iptal kararı 1 hafta sonraki sınavlar yapılmadan 4 Agustos'ta alındı. Eğer iptal edilecek olsa bu haftaki sınavlar yapılmadan iptal olurdu. O kadar insana gozetmenlik ucreti vs. verilecek.


Jeanbay3
Aday Memur
20 Temmuz 2024 14:54

Sence umurlarinda mi sanıyorsun cidden!Adamlar için verilen emekler o kadar önemsiz ki zaten hazırladıkları özensiz sorulardan belli bu.Ayrica adamlar bu sınavları da kâr olarak görüyor.Yani bir daha sınav yaparsa zarara girecek belkide.Helede kamuda tasarruf bilmem ne varken bir daha yapmazlar sınavı.

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