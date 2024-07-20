KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 15:25
Tarih Mezunu olup Tıbbi sekreterlik düşünmek
Merhabalar. Tarih bölümü mezunuyum. Yks'ye tekrardan girip Tıbbi sekreterlik okunabiliyor mu? Eğer okunursa atanmak için Lisans KPSS üzerinden mi alım oluyor?

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Memur
20 Temmuz 2024 15:56

Lisans mezunu biri onlisans alımına başvuramaz.


Nuraynen
Aday Memur
20 Temmuz 2024 16:12

Hocam arkadaşın söylediği doğru lisans mezunu önlisanstan kadro alamıyor dediğinizi yapabilmek için önlisansı okuduktan sonra önce lisansınızı iptal ettirmeniz gerekiyor aynı fışkıyı kardeşim yedi oradan biliyoruz 4 yıllık okuduğu bölümü sevmiyordu 2 yıllık istediği bölümü okudu kimse de demedi önlisanstan atanmak istersen lisansı sakın bitirme ders bırak diye. Sonuç olarak boştan yere önlisans bitirmiş oldu. Mahkemeyle uğraşmak istemediğinden lisansı da sildirmedi henüz bakalım sonucunda ne olacak deniyor bir şeyler Allah hepimizin hakkında hayırlısını versin

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