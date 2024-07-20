Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Temmuz 2024 16:37
2024 Temmuz net sds ne kadar oldu.

Arkadaşlar 2024 ilk yarı yılda 7300 tl net sds alıyorduk. Belediyelerde yeni zamlı net sds ne kadar oldu? Yani üst sınır net sds yi soruyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

Arşiv araştırması hakkındaosym üzerinde üniversiteye alım Zabıta memuruÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuHizmet Birleştirme İşlemi4d li 4c li ye emir verebilir mi?Kadro İlanı için İkinci Resmi Gazete Kararı hakkındaUZMAN KADROSUBelediye şirketlerine kadro şartıBecayiş

Sözlük

bisiklet forum 1 televizyon 2 akşam yemeğinde kısır yemek 2 kredi kartı ekstresi 3 KIZ İSTEME 1 facebookta eski sevgiliyi bulmak 1 çizgi film 1 özlemek 1 en çok güldüğüm cümleler 4 televizyon izleyerek uyuyakalmak 3

Son Haberler

DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandıKıbrıs Gazisi Yavaş: Biz gitmeden önce Rumlar çok baskı yapıyorduİstanbul'da 45 derece kabusuTHY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştürİletişim Başkanlığı'ndan 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı' kitabı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?