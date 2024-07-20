Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Temmuz 2024 16:47
Köy okulları açılsın

Köy okulları açılsın


bahçesaray
Memur
20 Temmuz 2024 16:52
zaten açık
Toplam 1 mesaj

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