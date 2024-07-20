Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 17:42
Avukat vekâlet olmadan soruşturma dosyasını inceleyebilir mi?

merhaba arkadaşlar avukat vekalet olmadan karakolda dosyayı inceleyebilir mi? bunun için sadece kimlik göstermesi yeterli midir? yoksa dilekçe istemeli miyiz?


Soylu444
Memur
20 Temmuz 2024 19:30

Vekaletimi daha sonra sunacağım şeklinde dilekçe yazar dosyayı inceler ama dosyadan örnek alamaz

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