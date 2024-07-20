Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 17:42
mukayyit arkadaşlar bakabilir misiniz?
merhaba arkadaşlar avukat vekalet olmadan karakolda dosyayı inceleyebilir mi? bunun için sadece kimlik göstermesi yeterli midir? yoksa dilekçe istemeli miyiz?

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