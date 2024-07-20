Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Temmuz 2024 18:31
Dnştay 2. Daire'de Karar Bekleyenler

Bi Dnştay forumu daha var ama orada genelde 5. Daire'den karar bekleyenler yazıyor. Dosyası 2. Dairede olanlar yazarlarsa, fikir alışveirişi açısından faydalı olabilir...

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