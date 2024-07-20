KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 19:15
KPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri

Evet haydi bu başlıkta kaç net kaç puan ve sıralama getirir tahminlerini yapalım.

110 net: 99 Puan İlk 10

105 net: 96.8 puan ilk 90

100 net: 94.5 puan ilk 350

95 net: 92.2 puan ilk 1.900

90 net: 90 puan İlk 3.000

85 net: 87.8 puan ilk 8.000

80 net: 85.5 puan ilk 25.000

Netler homojen(yarısı gy yarısı gk olacak şekilde değerlendirilmiştir).

GY ve gk dan soru iptali olursa da bu tahminlerim geçerlidir. Soru iptalinin özellikle üst sıraları etkileyeceğini düşünmüyorum.


bnmadmv
Memur
20 Temmuz 2024 19:29
110 soru üzerinden hesapladınız değil mi? bu netlerin hepsinden 10 net düşmek zorundasınız iptal olmazsa sınav.

Tunahan Öztürk
Aday Memur
20 Temmuz 2024 19:35

2023'ten bir tık altında gelir bence. Netler ve getirceği puanlar yerinde bence.


dgsdgsdgs
Memur
20 Temmuz 2024 19:47

Be


kreatin
Memur
20 Temmuz 2024 19:47
2022 puanlarından 4 puan fazlası gelecek. 110 net yapan çıkmayacak. sınav 1. si 106-107 net olucak
Toplam 4 mesaj

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