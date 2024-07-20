2022 önlisans bölümünü bitirdim normalde bu haziranda tecilim bitiyordu ama 2023 yılında aöf 4yıllık bölüme kaydımı yaptırdığım için 2029a kadar uzadı tecil. AÖF 2. sınıftayım şu anda. bu sene kaydımı yaptırmazsam tecilim bozulur mu? (normalde kayıt yeniletmediğim dönem sayısı 0 )

2022 önlisans bölümünü bitirdim normalde bu haziranda tecilim bitiyordu ama 2023 yılında aöf 4yıllık bölüme kaydımı yaptırdığım için 2029a kadar uzadı tecil. AÖF 2. sınıftayım şu anda. bu sene kaydımı yaptırmazsam tecilim bozulur mu? (normalde kayıt yeniletmediğim dönem sayısı 0 )