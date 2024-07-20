KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 21:16
Memur adayların boş işlerle uğrasması hk

Yıllarca nemurluk yaptım

Gittiğiniz yerde kimse size saygı duymayacak

95 puan aldım ben kralım havalarına girmeyin.

Onun bunun adamı olarak kurumlara girenler misliyle fazla olacak.

Arkanızda adam olmadığı için küçümseneceksibiz

Memur adayların sendikalasmayla, birlik olmakla, kadroların sayıların kat be kat artmasıyla uğrasması lazım.

Siz seçilmiş olarak girdiginiz kurumlarda her şeyin fazlasını hak ediyorsunuz...

Sadece hak arama, birlik olma, boş işlerle uğraşmamak lazım

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