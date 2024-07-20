KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Temmuz 2024 22:56
Mimarlar için kpss grubu var mı?

Arkadaşlar mimarların bilgi paylaşımı yaptığı bir grup var mı? Birlikte mülakata giren arkadaşlar olduğunu söylemişti fakat telefonlarımız üzerimizde olmadığı için irtibat kuramadık mülakat sonrasında. Bilgisi olan özel mesaj atarsa sevinirim.

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